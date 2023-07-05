Newsweek: многое из военной помощи Украине выполняет не Пентагон, а ЦРУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многое из того, что относится к компетенции Пентагона в рамках военной помощи Украине, на самом деле, выполняет американская разведка. Об этом сообщает Newsweek. По информации издания, значительная часть помощи Украине является секретом.

«А многое из того, что обычно входит в сферу компетенции американских военных, выполняется ЦРУ», - пишет Newsweek.

Журналисты добавляют, что вся помощь Киеву должна осуществляться в рамках ограничений, установленных американским лидером Джо Байденом.

В январе сообщалось, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Джозеф Бернс провел тайную встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным американских СМИ, на ней обсуждались ожидания ЦРУ относительно планов России по спецоперации на ближайшие недели и месяцы.

Недавно стало известно, что Бернс вновь провел тайные переговоры с Зеленским, на которых якобы обсуждались возможные мирные переговоры Киева с Москвой. Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов в эфире радио «Комсомольская правда», комментируя встречу, отметил, что Украина рассчитывает на то, что с нее за провалы планов «никто не спросит».