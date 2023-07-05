Посол Грузии вернется в Тбилиси после рекомендации властей Украины покинуть страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили в ближайшие дни вернется в Тбилиси. Сделает он это после того, как Киев рекомендовал ему покинуть страну для проведения консультаций из-за состояния экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Посол вернется в Грузию в ближайший период», - цитирует ТАСС министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили.

Он добавил, что крайне важно понять основания, по которым было принято такое «непонятное» решение.

«Считаю, что в отношении бывшего президента все очевидно - все вопросы о том, насколько ответственно относится государство к правам всех заключенных, в том числе господина Саакашвили», - отметил глава МИД Грузии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил передать послу Грузии предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями о состоянии Саакашвили. Кроме того, Киев в очередной раз призвал Тбилиси отдать им политика, поскольку тот является гражданином Украины и нуждается в лечении.

В свою очередь, министерство иностранных дел Грузии заявило, что рекомендация украинских властей грузинскому послу вернуться в Тбилиси является крайней формой обострения отношений. В ведомстве добавили, что происходящее наносит существенный вред отношениям двух стран. МИД назвал такой шаг Украины прямым вмешательством во внутренние дела Грузии.