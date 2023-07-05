Почему россиянки не хотят рожать: названы три причины

Вице-премьер Голикова рассказала, почему россиянки не решаются рожать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что для большинства девушек главными причинами, почему они не заводят ребенка, являются отсутствие жилья и финансовое благополучие.

“Что им мешает: для молодых женщин до 24 лет — это отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода; для женщин в возрасте 25-34 лет основными ограничениями <...> являются отсутствие собственного жилья и вопросы доходов”, — сказала Голикова на выступлении в Совете Федерации.

Также она отметила, что некоторые женщины старше 30 лет могут отказываться от заведения детей из-за того, что боятся ухудшения здоровья. При этом в России 4,5 миллиона женщин, которые не имеют детей, и примерно столько же с одном ребенком.

Сайт KP.RU периодически проводит опросы среди своих читателей, и большинство респондентов также указывают, что для повышения рождаемости в стране властям следует помогать молодым семьям с просторным жильем и назначить дополнительные премии к зарплате.

Апрельский опрос KP.RU показал, что самой эффективной мерой для повышения рождаемости в стране респонденты по-прежнему считают именно предоставление молодым семьям квартир, а не ипотек. Даже льготная условия становятся для заемщиков с детьми слишком тяжелым финансовым испытанием.