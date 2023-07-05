Роскомнадзор подтвердил проведение учений по обеспечению устойчивости Рунета

Роскомнадзор подтвердил проведение учений по обеспечению устойчивости Рунету Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В ночь на 5 июля в России провели испытания систем обеспечения устойчивого и безопасного функционирования российского сегмента интернета. Российские власти совместно с интернет-операторами в ходе учений отключали Рунет от глобальной сети.

“Учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования Рунета прошли успешно” — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Отмечается, что подобные испытания должны проводиться не реже одного раза в год, поскольку, согласно закону “О суверенном Рунете”, Россия должна быть готова обеспечить устойчивый интернет даже в случае ее отключения от глобальной сети извне.

Напомним, недавно замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство заблокировало около 206 тысяч интернет-ресурсов, распространяющих недостоверную информацию о спецоперации на Украине. В ведомстве подчеркнули, что на данных ресурсах была информация, дискредитирующая армию России и призывы к массовым беспорядкам.