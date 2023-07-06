В Госдуму внесут законопроект, разрешающий продажу ипотечного жилья с маткапиталом Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшее время в Государственную думу России будет внесен законопроект, который направлен на упрощение продажи квартир, купленных в ипотеку при помощи материнского капитала. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

— Мы будем вносить в Госдуму законопроект, касающийся тысяч семей, пытавшихся продать квартиру, которую они взяли по ипотеке и вложили туда материнский капитал, и хотели купить другую квартиру в ипотеку, но это не давали им сделать органы опеки, — заявила Буцкая на конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики».

Она также подчеркнула, что сейчас органы опеки не разрешают продавать такое жилье, даже если семья хочет улучшить условия проживания. При этом Буцкая добавила, что много семей из-за этого не смогли сделать важный шаг, чтобы расширить свое жилье или же переехать в другой регион, где им хотелось бы жить.

Ранее в Госдуме предложили использовать материнский капитал в качестве банковского вклада. Эта инициатива поможет нивелировать падение доходов семьи и сэкономить государству десятки миллиардов рублей на индексации выплаты.