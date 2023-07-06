Лукашенко: Разрешение конфликта на Украине - дело России и Белоруссии, а не США

Александра Лукашенко предложил решить украинский вопрос за столом переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос урегулирования украинского конфликта касается только России и Белоруссии, но не Соединенных Штатов Америки. Такое мнение выразил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг, 6 июля, в ходе встречи с журналистами во Дворце Независимости.

"Урегулирование на Украине не должно зависеть от США, это дело России и Белоруссии", - заявил президент Белоруссии.

"Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать мирных соглашений. Я имею в виду Россию. Она будет разговаривать. После так называемого контрнаступа ситуация изменится", - отметил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер предложил сторонам сесть за стол переговоров для разрешения украинского конфликта.

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук выразил мнение, что США намеренно лишают Киев шансов на переговоры с Москвой ради собственной выгоды. Телеканал ARD, в свою очередь, предположил, что официальные переговоры по украинскому вопросу могут состояться уже в июле 2023 года.