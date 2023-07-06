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НовостиПолитика6 июля 2023 8:40

Лукашенко исключил возможность восстания ЧВК «Вагнер» против Белоруссии

Бойцы «Вагнера» при необходимости могут быть мгновенно задействованы на территории страны, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лукашенко исключил возможность восстания ЧВК «Вагнер» против Белоруссии

Лукашенко исключил возможность восстания ЧВК «Вагнер» против Белоруссии

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бойцы группы «Вагнер» не восстанут и не повернут оружие против властей и народа Белоруссии, считает президент республики Александр Лукашенко.

«Не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. Никаких рисков от размещения ЧВК «Вагнер» я абсолютно не вижу»,– заявил политик на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Как полагает Лукашенко, бойцы «Вагнера» при необходимости могут быть мгновенно задействованы на территории Белоруссии, а также передать военный опыт Вооруженным силам Белоруссии военный страны, полученный в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, ранее Александр Лукашенко опроверг слухи о строительстве лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Кроме того, белорусский лидер заявил, что он угрожал Евгению Пригожину прекратить все попытки мирно договориться, если бы в ходе мятежа 24 июня в России по вине его бойцов погиб хотя бы один гражданский человек.