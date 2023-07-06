Лукашенко исключил возможность восстания ЧВК «Вагнер» против Белоруссии Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бойцы группы «Вагнер» не восстанут и не повернут оружие против властей и народа Белоруссии, считает президент республики Александр Лукашенко.

«Не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. Никаких рисков от размещения ЧВК «Вагнер» я абсолютно не вижу»,– заявил политик на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Как полагает Лукашенко, бойцы «Вагнера» при необходимости могут быть мгновенно задействованы на территории Белоруссии, а также передать военный опыт Вооруженным силам Белоруссии военный страны, полученный в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, ранее Александр Лукашенко опроверг слухи о строительстве лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Кроме того, белорусский лидер заявил, что он угрожал Евгению Пригожину прекратить все попытки мирно договориться, если бы в ходе мятежа 24 июня в России по вине его бойцов погиб хотя бы один гражданский человек.