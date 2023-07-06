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НовостиПолитика6 июля 2023 9:39

Лукашенко исключил применение ядерного оружия в ходе СВО

Применение ядерного вооружения возможно только в случае агрессии со стороны стран НАТО, считает политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Ядерное оружие не будет использовано в ходе военной спецоперации на Украине, заверил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ядерное оружие не будет использовано в ходе военной спецоперации на Украине, заверил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Фото: REUTERS

Ядерное оружие не будет использовано в ходе военной спецоперации на Украине, заверил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Специальная военная операция не является и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны», – заявил белорусский лидер в ходе встречи с представителями СМИ.

По словам политика, применение ядерного вооружения возможно только в случае агрессии со стороны стран НАТО.

Как писал сайт KP.RU, Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует совершать атаки с применением ядерного оружия. Оно предназначено исключительно в оборонительных целях, однако если будет совершена агрессия против страны, то ответ будет мгновенным, добавил белорусский президент.

Напомним, Польша хочет, чтобы НАТО разместила на ее территории ядерное оружие Соединенных Штатов. Как считает польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, ядерное оружие должно быть развернуто в стране как можно быстрее.