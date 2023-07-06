Лукашенко заявил, что рассчитывает на победу России в конфликте на Украине

Лукашенко рассчитывает на победу России в украинском вопросе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что рассчитывает на победу России в украинском конфликте.

"Если не хотите, чтобы Россия победила, сядьте за стол переговоров и договоритесь", - сказал Лукашенко в ходе встречи с журналистами во Дворце Независимости в четверг, 6 июля.

Журналист французского СМИ также спросил у белорусского президента, рассчитывает ли он на победу России в украинском конфликте. Лукашенко ответил лаконично: "Рассчитываю".

Ранее Лукашенко сообщил, что решением украинского вопроса должны заниматься Москва и Минск, но ни в коем случае не Вашингтон. При этом белорусский лидер предположил, что к осени 2023 года ситуация на Украине может измениться.

Кроме того, глава Белоруссии исключил возможность применения ядерного оружия в ходе проведения специальной военной операции с какой бы ни было стороны.