Президент Финляндии Ниинисте допустил закрытие генконсульства РФ в Турку Фото: REUTERS

Финляндия может закрыть генеральное консульство России в Турку в ответ на высылку своих дипломатов из РФ, заявил финский лидер Саули Ниинисте.

«Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о выдворении. Мы готовим аналогичную меру. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку», – написал президент Финляндии в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 6 июля, посол Финляндии в Москве был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему выразили протест из-за проводимой Хельсинки антироссийской политики. В Министерстве иностранных дел России также сообщили, что Москва с 1 октября 2023 отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Напомним, в конце июня этого года президент Финляндии заявил о планах финского правительства ужесточить ограничения на въезд в страну россиян.