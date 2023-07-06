МИД РФ объявил о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге c 1 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России объявило, что закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года. Такие действия станут одной из ответных мер на антироссийскую политику со стороны Хельсинки.

«В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге», - сказано в заявлении МИД РФ.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в Москве был вызван в Министерство иностранных дел РФ. Там ему выразили протест из-за проводимой страной политики, направленной против России.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о планах финского правительства ужесточить ограничения на въезд в страну граждан России.