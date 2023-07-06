Посол Грузии в Киеве покинул Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузинский посол в Киеве Георгий Закарашвили покинул Украину для проведения консультаций с властями Грузии. Об этом сообщило агентство Interpressnews, ссылаясь на заявление Министерства иностранных дел республики.

«Посол уже покинул Киев», - пишет агентство, ссылаясь на грузинское внешнеполитическое ведомство, где не уточняют, в какое именно время посол прибудет на родину.

Напомним, днем ранее, 5 июля, появилось сообщение, что грузинский посол в Киеве в ближайшие дни вернется в Тбилиси. Уточнялось, что сделает он это после того, как украинские власти рекомендовали ему покинуть страну для проведения консультаций по поводу состояния бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Данное сообщение тогда подтвердил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, назвав крайне важным понять основания, по которым было принято такое «непонятное» решение.

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский поручил передать грузинскому посолу в Киеве предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями о состоянии экс-президента. Украинские власти также вновь призвали Тбилиси отдать им политика, поскольку тот является украинским гражданином и нуждается в лечении.