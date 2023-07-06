Минобороны РФ сообщило о возвращении 45 российских военных из украинского плена

В Россию вернулись 45 российских военнослужащих, находившихся в украинском плену, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Родину из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», – сказано в сообщении ведомства.

В плену российским военным грозила смертельная опасность, отметили в ведомстве. В ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.

Как писал сайт KP.RU, в июне этого года Министерство обороны РФ сообщило, что 94 военнослужащих российской армии в результате переговоров вернулись из украинского плена, где им угрожала смертельная опасность.

В начале мая Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена трех летчиков ВКС РФ. В ведомстве отметили, что переговоры с украинской стороной были сложными.

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