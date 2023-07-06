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НовостиПолитика6 июля 2023 13:01

Лукашенко предположил, что мирные переговоры по Украине начнутся осенью 2023 года

По словам президента Белоруссии, больше всего материальных издержек от конфликта на Украине несут европейские страны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лукашенко предположил, что мирные переговоры по Украине начнутся осенью 2023 года

Лукашенко предположил, что мирные переговоры по Украине начнутся осенью 2023 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что мирные переговоры по решению украинского конфликта могут начаться осенью этого года.

«Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия», - сказал белорусский лидер на встрече с представителями белорусских и иностранных СМИ.

Лукашенко отметил, что от украинского конфликта, как он считает, больше всего материальных издержек несут европейские страны. «А выгодополучателем является фактически одна страна», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, Лукашенко также заявил, что рассчитывает на победу России в украинском конфликте. Белорусский лидер отметил, что решением вопроса должны заниматься Москва и Минск, но никак не Вашингтон.