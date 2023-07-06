Лукашенко предположил, что мирные переговоры по Украине начнутся осенью 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что мирные переговоры по решению украинского конфликта могут начаться осенью этого года.

«Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия», - сказал белорусский лидер на встрече с представителями белорусских и иностранных СМИ.

Лукашенко отметил, что от украинского конфликта, как он считает, больше всего материальных издержек несут европейские страны. «А выгодополучателем является фактически одна страна», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, Лукашенко также заявил, что рассчитывает на победу России в украинском конфликте. Белорусский лидер отметил, что решением вопроса должны заниматься Москва и Минск, но никак не Вашингтон.