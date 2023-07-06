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НовостиПолитика6 июля 2023 13:56

Видео возвращения 45 российских военных из плена ВСУ опубликовало Минобороны

В ведомстве отметили, что российским солдатам в плену угрожала смертельная опасность
Сергей ЧИКОВ
6 июля на родину из украинского плена вернулись 45 российских солдат

6 июля на родину из украинского плена вернулись 45 российских солдат

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России опубликовало видео возвращения военнослужащих ВС РФ из украинского плена. 6 мая на родину из плена ВСУ вернулись 45 российских защитников.

“На Родину из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь”, — ранее сообщали в Минобороны.

В ведомстве регулярно подчеркивают, что российским солдатам в плену украинских боевиков грозит смертельная опасность, поэтому после освобождения из плена их отправляют в учреждения Минобороны России не только для лечения и реабилитации, но и для получения необходимой психологической помощи.

Напомним, в конце марта этого года Миссия Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека, занимающаяся расследованием случаев военных преступлений на Украине, задокументировала не менее 25 случаев расправы над плененными солдатами российской армии в лагерях ВСУ.