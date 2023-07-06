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НовостиВ мире6 июля 2023 13:57

Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции 7 июля 2023

Haberturk: Зеленский встретится с Эрдоганом в Стамбуле 7 июля 2023
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции 7 июля 2023

Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции 7 июля 2023

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 июля, посетит Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают турецкие СМИ.

Встреча украинского и турецкого лидеров пройдет в Стамбуле, передает телеканал Haberturk.

Как писал сайт KP.RU, в начале июня 2023 года Эрдоган и Зеленский обсудили создание международной комиссии по Каховской гидроэлектростанции. Турецкий президент предлагал включить в комиссию экспертов от России, Украины, Турции и ООН. По мнению политика, в этом вопросе можно прийти к соглашению по примеру зерновой сделки.

Напомним, в мае турецкий лидер провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию на Украине и региональные вопросы. Звонок состоялся по инициативе президента Украины, который, кроме того, поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.