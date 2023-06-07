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НовостиПолитика7 июня 2023 13:19

Эрдоган и Зеленский обсудили создание международной комиссии по Каховской ГЭС

В нее турецкий лидер предложил включить экспертов от России, Украины, Турции и ООН
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эрдоган и Зеленский обсудили создание международной комиссии по Каховской ГЭС

Эрдоган и Зеленский обсудили создание международной комиссии по Каховской ГЭС

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил идею создать международную комиссию по расследованию подрыва дамбы на Каховской гидроэлектростанции.

Как передает телеканал TRT со ссылкой на канцелярию Эрдогана, турецкий лидер предлагает включить в комиссию экспертов от России, Украины, Турции и ООН. По мнению политика, в этом вопросе можно прийти к соглашению по примеру зерновой сделки.

Напомним, накануне глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Ленонтьев заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины.

В Херсонской области введен режим ЧС. На данный момент с подтопленных территорий эвакуированы около 1,3 тысячи человек.

Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.