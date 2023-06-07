Эрдоган и Зеленский обсудили создание международной комиссии по Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил идею создать международную комиссию по расследованию подрыва дамбы на Каховской гидроэлектростанции.

Как передает телеканал TRT со ссылкой на канцелярию Эрдогана, турецкий лидер предлагает включить в комиссию экспертов от России, Украины, Турции и ООН. По мнению политика, в этом вопросе можно прийти к соглашению по примеру зерновой сделки.

Напомним, накануне глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Ленонтьев заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины.

В Херсонской области введен режим ЧС. На данный момент с подтопленных территорий эвакуированы около 1,3 тысячи человек.

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