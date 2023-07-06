Сальдо заявил, что Каховское водохранилище полностью высохло

Каховское водохранилище перестало существовать Фото: REUTERS

Каховское водохранилище спустя месяц после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) одноименной гидроэлектростанции в Херсонской области прекратило свое существование. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 6 июля.

"Каховского водохранилища на сегодняшний день нет", - сказал Сальдо в эфире Первого канала.

Напомним, подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны ВСУ произошел месяц назад, 6 июня. С тех пор Каховское водохранилище начало стремительно мелеть. Близлежащие населенные пункты также уходили под воду, но затем более половины сооружений уже освободилось от воды.

По состоянию на 29 июня в Каховском водохранилище была вода на уровне шести метров, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.