Белый дом заявил, что изучает вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов активно изучают вопрос о том, чтобы поставить Украине кассетные боеприпасы, однако официальных объявлений по этому поводу еще не было. Такое заявление сделал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

«Этот вопрос находится на стадии активного рассмотрения. На данный момент мне нечего объявить», - цитирует Бейтса ТАСС.

Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, принял ли американский лидер Джо Байден решение о поставке Украине кассетных боеприпасов.

В то же время он уточнил, что Соединенные Штаты «сосредоточены» на том, чтобы продолжать поставлять Киеву различные боеприпасы.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома проинформировала, что власти Соединенных Штатов приняли решение отправить Вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы.

В свою очередь, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя отметил, что возможная передача Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов киевскому режиму является очередным шагом к эскалации конфликта.