Twitter грозит Цукербергу судом из-за запуска соцсети-клона

Twitter собирается подать в суд на Meta* из-за использования интеллектуальной собственности в ее новом продукте. Фото: REUTERS

Компания Twitter допускает возможность судебного иска к корпорации Meta* после запуска новой социальной сети Threads. Об этом пишет портал Semafor, ссылаясь на письмо представляющего интересы Twitter юриста Алекса Спиро, направленное на имя Марка Цукерберга.

По информации издания, в адрес Meta* выдвинуты обвинения в использовании интеллектуальной собственности Twitter в своем новом продукте. В письме также содержится требование к Meta* немедленно прекратить использование информации, которая является коммерческой тайной Twitter. Юрист в письме указал на то, что ранее компания наняла несколько десятков бывших сотрудников Twitter, имевших доступ к составляющей коммерческую тайну информации.

Ранее сообщалось, что приложение новой социальной сети Threads возглавило топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в России уже в день официального запуска, в четверг 6 июля.

Напомним, владелец Twitter Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты с состоянием 234 млрд долларов.

*Признана экстремистской и запрещена в России.