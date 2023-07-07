Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 55 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) увеличилось до 55 человек. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«В течение суток обнаружены тела еще двух погибших, всего погибли 55 человек», - сказал собеседник агентства.

Напомним, Каховская ГЭС частично разрушилась после обстрела со стороны украинских войск в ночь на 6 июня 2023 года. Кроме того, после случившегося началось подтопление окрестных городов и поселков.

Как писал сайт KP.RU, МЧС России отнесло прорыв гидроэлектростанции к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко указал на ущерб, который разрушение Каховской ГЭС нанесло школам, а также детсадам и объектам здравоохранения в регионе.