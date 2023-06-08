Очевидцы выложили видео поимки убившей россиянина акулы в Хургаде

Очевидцы выложили видео поимки акулы, которая, вероятно, убила россиянина на пляже Хургады Фото: кадр из видео

Напавшая на россиянина на пляже Хургады акула была поймана. Очевидцы распространяют в соцсетях видео с поимкой хищника.

Напомним, 8 июня стало известно, что в результате нападения акулы в Красном море у побережья Хургады погиб россиянин. Генеральное консульство РФ подтвердило смерть гражданина России и призвало население страны соблюдать все меры предосторожности во время нахождения в воде.

Также в консульстве отметили, что погибший на постоянной основе проживал в Египте и не был туристом. В связи с происшествием генконсульство выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего россиянина.

После гибели россиянина от нападения акулы местные власти распорядились закрыть все пляжи Хургады.

Инструктор по дайвингу Дмитрий Челноков, который уже много лет работает в Хургаде, рассказал KP.RU, что делать, чтобы не спровоцировать нападение акул, и как действовать, если встречи с хищником не удалось избежать.