A Haber: Эрдоган может очно встретиться с Путиным после переговоров с Зеленским

Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским может встретиться с Путиным
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским может провести очную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Встреча будет очной, но необязательно пройдет в Турции. На ней лидеры двух стран обсудят дальнейшие шаги по урегулированию украинского кризиса.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет очень внимательно следить за результатами переговоров Эрдогана с украинским президентом Владимиром Зеленским, которые состоятся сегодня, 7 июля, в Стамбуле. На встрече Эрдоган и Зеленский обсудят участие Турции в урегулировании украинского вопроса и поговорят о зерновой сделке, которая истекает 17 июля.
Песков не исключил, что по итогам этих переговоров Владимир Путин может переговорить с турецким коллегой. Однако сроки встречи сейчас не установлены.