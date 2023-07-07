Песков: Кремль положительно оценивает премии от артистов для бойцов в зоне СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль положительно оценивает то, что российские артисты премируют бойцов за их достижения в ходе спецоперации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выплату Григорием Лепсом миллиона рублей за уничтожение танка Leopard.

— Нельзя не восхищаться ими. Мы знаем, что группа артистов, в том числе и Григорий Лепс, действительно заявили своем решении и не просто заявили, а конкретно реализовали этот шаг, — добавил Песков.

Напомним, что Григорий Лепс выплатил один миллион рублей бойцу с позывным «Веном» за подбитый танк Leopard, а позже сам боец подтвердил получение денег на видео, показав пачку купюр.

А ранее в рамках неформальной встречи после ПМЭФ-2023 Григорий Лепс и Николай Басков пообещали по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк. Таким образом они хотят внести свой вклад в победу России.

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