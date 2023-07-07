Германия отказалась поставлять Украине кассетные боеприпасы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия воздержится от поставок Украине кассетных боеприпасов. Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на конференции по изменению климата, которая проходит в Вене.

Бербок заявила, что следила за сообщениями СМИ о договоренности между Вашингтоном и Киевом о поставках. Однако для Германии важно и дальше следовать международной Конвенции по кассетным боеприпасам, которая была заключена в Осло в 2008 году. Слова Бербок приводит агентство Reuters.

Против поставок Киеву подобного типа боеприпасов также высказался министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден согласовал поставки кассетных боеприпасов киевскому режиму. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал подобный акт очередным шагом к эскалации конфликта.