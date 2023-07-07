Песков: доброе будущее с Финляндией наступит, когда пройдет ослепление русофобией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 7 июля, сообщил, что Россия надеется на то, что доброе будущее с Финляндией рано или поздно наступит. Произойдет это, по его мнению, когда в стране пройдет ослепление русофобией.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что народы России и Финляндии объединяет очень доброе прошлое.

«И мы надеемся, что также это будет доброе будущее после того, как это ослепление русофобией с ее абсолютно надуманными страхами пройдет», - подчеркнул Песков.

Ранее министерство иностранных дел Финляндии объявило об ужесточении правил въезда в страну для граждан России. Речь идет, в частности, об абитуриентах, бизнесменах и владельцах недвижимости.

В свою очередь, МИД РФ в четверг, 6 июля, вызвал посла Финляндии, чтобы выразить протест из-за антироссийской политики, которую проводят в Хельсинки. Позже министерство иностранных дел России заявило о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге c 1 октября текущего года.