МО РФ: ВСУ потеряли свыше 200 бойцов на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВС РФ продолжает уничтожать противника. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало ежедневную сводку от 7 июля 2023 года об обстановке в зоне проведения спецоперации на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Так, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощились минимум на 200 солдат на двух направлениях. Кроме того, российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) AS-90 британского производства.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил, что за сутки противник на двух направлениях лишился двух боевых машин пехоты и столько же боевых бронемашин, а также потерял два САУ "Гвоздика" и гаубицу "Мста-Б".

Отметим, ВСУ ежедневно несут крупные потери в зоне проведения специальной военной операции при попытки контрнаступления. Об этом ранее сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Существенные потери украинской армии подтвердил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.