Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов Фото: СОЦСЕТИ

Российские войска остановили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил РИА Новости, что украинские военные наступали большим количеством подразделений, но были остановлены.

"Украинские боевики пытались прорваться к нашей линии обороны, но понесли потери, были рассеяны и вынуждены спасаться бегством, отступая на исходные позиции и прячась в лесопосадках", - сказал Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что российская авиация нанесла тактический удар по местам скопления украинских войск на Ореховском направлении с целью срыва переброски подкрепления и резервов бронетехники наступающим группам ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщило о ликвидации свыше 200 военных ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях.