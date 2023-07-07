RTL: Около ста французских наемников пребывают в рядах ВСУ

Около ста французских наемников задействованы в рядах ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около ста французских наемников пребывают сейчас в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это сообщила радиостанция RTL, сославшись на собственное расследование.

В материале RTL сказано, что с начала специальной военной операции 800 французов в возрасте от 25 до 40 лет изъявили желание отправиться на Украину. Правда, только почти половина из них отправилась в зону боевых действий.

Некоторые французские наемники побывали в рядах ВСУ лишь несколько дней. Их целью было засветиться в соцсетях. Другие задержались на более длительный срок, а третьи приехали на Украину, успели вернуться домой и снова отправились в зону конфликта

Сообщается, что более трети французских наемников близки к ультраправым взглядам. Часть из них не скрывает свою приверженность к неонацизму.

Ранее американский наемник, побывавший в рядах ВСУ в зоне проведения спецоперации, рассказал о тяжелейших условиях в украинской армии, посетовав на их слабую подготовку. Также сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против 160 наемников, среди которых есть есть граждани Грузии, США, Латвии и Швеции.