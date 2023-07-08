Российские танкисты посеяли панику в рядах ВСУ на Времевском выступе Фото: Александр КОЦ

Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько бронемашин украинских войск на Времевском выступе в Запорожской области, посеяв панику в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Восток» Олег Чехов.

«На Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства, посеяв панику в рядах украинских войск», - приводит РИА Новости заявление начальника пресс-центра.

Чехов заявил, что при сражении на одном из самых сложных участков фронта Плотников грамотно и уверенно руководил своим танковым экипажем, который также ни раз проводил эвакуацию поврежденной российской техники в тыловой район.

Напомним, ранее в Минобороны РФ рассказали, что танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) используют новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении.