Российские танкисты используют новую тактику для поражения сил ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Новый тактический прием используют танковые экипажи Центрального военного округа для уничтожения опорных пунктов и техники ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

Такая техника была применена на Краснолиманском направлении, где экипажи танков Т-90А ЦВО использовали различные типы боеприпасов в короткий промежуток времени.

«Используя рельеф местности, танкисты на боевых машинах выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела», - рассказали в ведомстве, добавив, что в результате применения новой тактики был уничтожен опорный пункт и техника ВСУ.

Тем временем минобороны Украины признало продвижение российских войск на четырех направлениях. На запорожском участке ВСУ сталкиваются с сопротивлением, добавили в ведомстве.

Также сообщалось, что российские военные успешно отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате противник понес значительные потери.

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