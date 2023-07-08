Немецкий бизнесмен: дни Зеленского будут сочтены из-за ошибки в отношениях с РФ Фото: REUTERS

Немецкий бизнесмен, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что дни президента Украины Владимира Зеленского будут сочтены из-за ошибки в отношениях с России

Как заявляет бизнесмен, конец власти нынешнего украинского президента может наступить, если ему не удастся втянуть в вооруженный конфликт с Москвой силы Североатлантического альянса.

По его словам, для Зеленского было глупо прислушаться к «пустым обещаниям непоколебимой поддержки» со стороны Вашингтона. Дотком отметил, что украинскому лидеру стоило выбрать мир с Москвой.

«Еще одна страна-жертва США», — добавил немецкий бизнесмен в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Зеленский уже понимает неизбежность поражения в текущем конфликте, надеясь на прямое вмешательство в боевые действия НАТО.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал не совершать ошибку, размещая войска НАТО на территории Украины, заявив, что это будет «огромной исторической ошибкой» и иметь очень опасные последствия.