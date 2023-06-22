Рябков: Россия призвала США не совершать ошибку, отправляя войска НАТО на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал Вашингтон не совершать ошибку, размещая войска блока НАТО на территории Украины. По его словам, это может иметь очень опасные последствия.

“Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой… Поэтому мы настоятельно предостерегаем США, которые контролируют НАТО. Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран - бывший или нынешние чиновники - все решается в Вашингтоне”, — отметил дипломат в эфире RT International.

Напомним, еще в марте этого года бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс предполагал, что Вашингтон может отправить войска НАТО для сдерживания России в текущем конфликте, поскольку поражение ВСУ неминуемо на фоне острой нехватки боеприпасов у Киева.

Позже бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также допустил, что Вашингтон может вмешаться в конфликт для спасения киевского режима от полного уничтожения.

А бывший генсек альянса Андерс Расмуссен допустил, что на Украину могут быть отправлены военные формирования НАТО в том случае, если на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий безопасности.

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