Захарова осудила слова Резникова про кассетные бомбы на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала озвученные министром иностранных дел Украины Алексеем Резинковым пять принципов, которых будут придерживаться украинские войска при использовании кассетных боеприпасов.

Дипломат выделила среди озвученных принципов «строгий учет» и «отчет», отметив, что это не относится к нынешнему Киеву.

«Кому он это рассказывает? Учет и отчет - это не про Украину при нынешнем киевском режиме», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, днем ранее, 7 июля, в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты передадут Украине кассетные боеприпасы. Незадолго до этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил против применения такого вооружения. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал возможную передачу кассетных боеприпасов Киеву очередным шагом к эскалации конфликта.