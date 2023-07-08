Рогов: ВСУ изменили тактику боевых действий на Запорожском направлении
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ВСУ изменили тактику ведения боевых действий на Запорожском направлении, пытаясь атаковать маленькими группами. Об этом сообщил РИА Новости руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
— В последнее время украинские боевики изменили тактику боевых действий на линии соприкосновения. Они перешли к атакам небольшими группами, и чаще всего просто пехотой, на широком участке боевых действий с целью захватить наши передовые позиции и там закрепиться, — подчеркнул Рогов.
Он предположил, что командование Вооруженных сил Украины таким образом признало провал первоначальной стратегии «навала», которая привела к большим потерям живой силы и техники.
Ранее стало известно, что российские войска на Запорожском направлении пресекли атаку ВСУ, уничтожив миномет. Помимо этого украинские подразделения оставили свои позиции около села Пятихатки, понеся большие потери.