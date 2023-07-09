Экс-депутат Богомолец: легализация каннабиса сделает Украину новой Колумбией

Украина превратится в "Колумбию в центре Европы" в случае реализации предложения Зеленского о легализации марихуаны, считает экс-депутат Богомолец. Фото: REUTERS

Украина может превратиться в центр наркобизнеса в случае легализации медицинского каннабиса. Такое мнение высказала бывший депутат украинской Рады Ольга Богомолец. Политик подчеркнула, что легализация каннабиса якобы для медицинских целей на самом деле позволит выращивать его в больших объемах для «миллиардного сверхприбыльного бизнеса».

«Под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы», - сказала Богомолец в интервью украинскому изданию «Вести».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной выступил за легализацию на Украине лекарств на основе марихуаны. По его мнению, они должны производиться на территории страны.

После этого Минздрав Украины поддержал идею Зеленского по легализации лекарств на марихуане. Замглавы ведомства выразил надежду, что вскоре соответствующий законопроект будет принят.