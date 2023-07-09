В Минобороны Украины признали ответственность за теракт на Крымском мосту

В украинском Минобороны признали ответственность Киева за теракт на Крымском мосту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киев ответственен за теракт на Крымском мосту, который произошел осенью 2022 года. Об этом заявила заместитель украинского МО Анна Маляр.

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», - написала высокопоставленная украинская военная в своем Telegram-канале в субботу 8 июля.

Напомним, подрыв грузового автомобиля произошел на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова 8 октября 2022 года. ЧП повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

Погибли водитель взорвавшегося грузовика и два человека из обгонявшей его легковушки. Подробности здесь на KP.RU.

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