С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июля 2023 года.

Экипаж российского танка, которым командовал старший сержант Василий Плотников, за короткое время сумел уничтожить несколько бронемашин украинских войск на Времевском выступе в Запорожской области, посеяв панику в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив миномет. Командир подразделения ВС России отметил, что «наступление захлебнулось».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили по Белгородской области свыше 120 различных снарядов, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в субботу, 8 января, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили свои позиции в районе села Пятихатки в Запорожской области.

Министерство обороны РФ в субботу, 8 июля, заявило, что российские войска уничтожили склад хранения реактивных установок залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Михайловки в Донецкой Народной Республики (ДНР), а в районе Авдеевки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВСУ изменили тактику ведения боевых действий на Запорожском направлении, пытаясь атаковать маленькими группами.

Сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области попали под обстрел со стороны ВСУ.