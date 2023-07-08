Байден перепутал Россию с Украиной и предложил ей путь к членству в НАТО

Байден перепутал Россию и Украину, говоря о возможном членстве в НАТО. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил о необходимости предложить России разумный путь к соответствию требованиям для вступления в НАТО, перепутав ее с Украиной во время телеинтервью. Оговорка Байдена попала на видео телеканала CNN.

Американский лидер быстро заметил свою ошибку, извинился и исправил ее.

«Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», - сказал Байден.

Накануне президент США Джо Байден шокировал собравшихся на его выступление зрителей в Южной Каролине тем, что несколько раз пнул трибуну, объяснив это тем, что трибуна «не работает».

Тем временем названы причины, почему Украину не примут в НАТО. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с киевским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО.