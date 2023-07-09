“Показали слабость”: во Франции указали на странное решение США по Украине

Le Monde: США признали слабость перед Россией решением о передаче ВСУ кассетных бомб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французское издание Le Monde заявило, что своим решением о поставке Украине кассетных боеприпасов Вашингтон показал свою слабость и подтвердил истощение собственных запасов традиционного вооружения.

“Даже если считать, что ВСУ может сражаться с Россией на равных, связанные с этим опасности очевидны. Поскольку боевые действия ведутся на Украине, именно ее граждане будут постоянно страдать от этих боеприпасов”, — подчеркнули авторы статьи.

Тем временем член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин отметила, что поставка Украине кассетных боеприпасов является шагом к эскалации конфликта и может плохо закончиться для Америки, поскольку этим решением Вашингтон поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов.

При этом международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch предупредила, что поставки подобного оружия Киеву неизбежно приведут к долгосрочным последствиям для мирного населения Украины и призвала пересмотреть власти США пересмотреть свое решение.