Кулеба заявил, что путь Украины в НАТО станет короче после саммита в Вильнюсе Фото: REUTERS

Путь Украины в НАТО точно станет короче после саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, считает министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

«По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче. Это очень важный результат, о котором нам говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали», – написал дипломат в социальной сети Threads*.

По словам главы МИД Украины, несколько важных для страны и НАТО решений уже согласованы. Вместе с тем он отметил, что не хватает ясности в вопросе приглашения Украины к вступлению в альянс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на территории страны идут боевые действия.

Сайт KP.RU писал, что ждет Украину, если США не позовут ее в НАТО.

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