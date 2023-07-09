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НовостиВ мире9 июля 2023 9:13

Кулеба заявил, что путь Украины в НАТО станет короче после саммита в Вильнюсе

Несколько важных для страны и альянса решений уже согласованы, заявил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кулеба заявил, что путь Украины в НАТО станет короче после саммита в Вильнюсе

Кулеба заявил, что путь Украины в НАТО станет короче после саммита в Вильнюсе

Фото: REUTERS

Путь Украины в НАТО точно станет короче после саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, считает министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

«По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче. Это очень важный результат, о котором нам говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали», – написал дипломат в социальной сети Threads*.

По словам главы МИД Украины, несколько важных для страны и НАТО решений уже согласованы. Вместе с тем он отметил, что не хватает ясности в вопросе приглашения Украины к вступлению в альянс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на территории страны идут боевые действия.

Сайт KP.RU писал, что ждет Украину, если США не позовут ее в НАТО.

*Продукт корпорации Meta, запрещенной в России как экстремистской