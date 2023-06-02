Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО до окончания боевых действий Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на территории страны идут боевые действия.

“Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену НАТО. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в конфликт. <...> Не потому что не хотим, а потому что это невозможно”, — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

При этом Зеленский заявил, что рассчитывает получить от альянса гарантии безопасности до окончания конфликта. Он уточнил, что под гарантиями безопасности он имеет в виду санкции против России, стабильную финансовую поддержку и поставку оружия. При этом он хочет, чтобы данные меры были закреплены в официальных документах и действовали вплоть до вступления Украины в НАТО.

Напомним, ранее агентство Reuters заявило, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время крайне мала, поскольку члены альянса бояться шагов, способных привести к эскалации конфликта и прямому столкновению с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию главы НАТО Йенса Столтенберга о членстве Украины в военном альянсе, назвал противодействие этому одной из главных причин и задач специальной военной операции.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отмечал, что Украина могла бы избежать конфликта с Россией, публично заявив о том, что не будет вступать в военный блок НАТО. По его словам, этому помешало давление со стороны Вашингтона и радикалов среди чиновников в собственном правительстве.