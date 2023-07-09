Экс-разведчик США Риттер: отправка кассетных бомб ВСУ станет кошмаром для Байдена

Экс-разведчик США Риттер: отправка кассетных снарядов ВСУ обернется кошмаром для Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что решение о поставке Украине кассетных боеприпасов станет “пиар-кошмаром” для президента Джо Байдена.

“Речь идет о снарядах 1987 года выпуска. В 1997 году я служил в части полевой артиллерии, и мы часто использовали их во время учений. Это старые боеприпасы”, — рассказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom

Эксперт отметил, что подобные снаряды имеют большой процент неразорвавшихся суббоеприпасов, а все заявления администрации президента о поставке современного оружия с наибольшей эффективностью являются лицемерием.

“Мы, как обычно, даем им не лучшее, а старое оружие, оружие с истекшим сроком годности”, — сказал Риттер, добавив, что Пентагону должно быть стыдно за сознательную отправку оружия, неподходящего для текущего формата конфликта.

Ранее генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг также заявил, что данные боеприпасы не помогут ВСУ в наступлении, поскольку они неспособны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей, а после их применения именно украинским солдатам придется идти по территориям с неразорвавшимися снарядами.

При этом французское издание Le Monde допускает, что Вашингтон пошел на этот шаг из-за истощения собственных запасов оружия и таким образом продемонстрировал собственную слабость.