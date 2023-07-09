В районе Керчи средства ПВО сбили крылатую ракету

Аксенов: силы ПВО сбили крылатую ракету ВСУ в районе Керчи Фото: Минобороны РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские средства ПВО сбили крылатую ракету ВСУ в районе Керчи. По предварительным данным, в результате атаки повреждений и пострадавших нет.

“В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации”, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале.

Напомним, ранее заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр призналась в совершении теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность, а в данный момент занят реализацией плана “по собственному спасению” планомерным разрушением Запорожской АЭС.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что “для украинских нацистов нет никаких моральных преград”, поэтому они продолжают терроризировать приграничные районы России.