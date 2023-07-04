Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные районы России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим продолжает терроризировать приграничные районы России.

“Они предпринимают циничные, абсолютно подлые попытки атаковать приграничные регионы нашей страны, атаковать гражданское население, запугивать людей обстрелами и террором”, — отметил он на заседании генсовета “Единой России”.

Медведев подчеркнул, что Россия с самого начала спецоперации на Украине оказывала гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий, однако “для украинских нацистов нет никаких моральных преград”, поэтому, из-за непрекращающихся обстрелов Белгородской области, для “Единой России” одним из важнейших вопросов на сегодняшний день является поддержка эвакуированных россиян.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора, а заявления союзников Зеленского о недопустимости применения западного оружия для ударов по территории России является ложью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что именно США создали из киевского режима еще одну террористическую ячейку, которая не прекратит проведение террористических актов по всему миру, а киевский режим никогда не станет другим.