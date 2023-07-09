"Террористический режим": Захарова ответила на заявления Киева об ударе по Крымскому мосту

Захарова назвала киевский режим террористическим из-за признания удара по Крымскому мосту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр своим признанием о нанесении удара по Крымскому мосту указала на террористическую сущность киевского режима.

“Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику"... Террористический режим.”, — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Также она отметила, что в данный момент власти Украины заняты реализацией плана “по собственному спасению” планомерным разрушением Запорожской АЭС.

Захарова подчеркнула, что на фоне угрозы ЗАЭС со стороны киевского режима на предстоящем саммите военного блока НАТО странам необходимо посвятить основное внимание именно теме ядерной угрозы в регионе, поскольку “в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса”.

Ранее Захарова также неоднократно подчеркивала, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.

При этом в последнее время Киев неоднократно заявлял о якобы планах России устроить подрыв на ЗАЭС, а Владимир Зеленский говорил, что на крышах нескольких ядерных реакторов якобы были предметы, похожие на взрывчатку.

Позже телеканал Sky News заявил, что снимки американской спутниковой компании Planet Labs опровергли эти заявления украинского лидера.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что все заявления киевского режима о том, что Россия якобы планирует взорвать Запорожскую АЭС, являются бредом.