Мэр Кураев сообщил о работе ПВО в городе Донецк Ростовской области

Система ПВО сработала в Ростовской области Фото: пресс-служба Минобороны России

В Ростовской области система противовоздушной обороны сбила ракету Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Василий Голубев.

«Сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета, жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений», – написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь глава администрации ростовского Донецка Роман Кураев сообщил в своем Telegram, что после отработки ПВО по городу разлетелись небольшие осколки ракеты.

Напомним, в воскресенье, 9 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские средства ПВО сбили крылатую ракету Вооруженных сил Украины в районе Керчи. По предварительным данным, в результате атаки повреждений и пострадавших нет.

В начале этой недели система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.