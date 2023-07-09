Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 июля 2023 11:44

Российские войска уничтожили до 180 военных ВСУ на Донецком направлении

Также на этом направлении за сутки уничтожено два склада боеприпасов механизированных бригад ВСУ
Сергей ЧИКОВ
ВС РФ уничтожили до 180 бойцов и наемников ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ уничтожили до 180 бойцов и наемников ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки в боях на Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и десять единиц бронетехники, в том числе от западных союзников Киева.

“За сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине.

Отмечается, что на данном направлении в районе Карловки и Краматорска было уничтожено два склада боеприпасов украинских механизированных бригад. Всего за сутки российские войска поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ, а также нанесли удары по скоплениям техники и личного состава украинской армии в 109 районах.

Тем временем украинский политолог Олег Соскин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не будет смотреть на катастрофические потери ВСУ в личном составе и готов даже “угробить армию”, поэтому продолжит наступление любой ценой.

Президент России Владимир Путин отмечал, что огромные потери ВСУ в ходе текущего наступления на практике показывают готовность западных партнеров Киева продолжать конфликт до последнего украинца и могут продолжить поставки современного оружия на Украину, однако мобилизационный резерв украинской армии все же не бесконечен.