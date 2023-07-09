ВС РФ уничтожили до 180 бойцов и наемников ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки в боях на Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и десять единиц бронетехники, в том числе от западных союзников Киева.

“За сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине.

Отмечается, что на данном направлении в районе Карловки и Краматорска было уничтожено два склада боеприпасов украинских механизированных бригад. Всего за сутки российские войска поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ, а также нанесли удары по скоплениям техники и личного состава украинской армии в 109 районах.

Тем временем украинский политолог Олег Соскин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не будет смотреть на катастрофические потери ВСУ в личном составе и готов даже “угробить армию”, поэтому продолжит наступление любой ценой.

Президент России Владимир Путин отмечал, что огромные потери ВСУ в ходе текущего наступления на практике показывают готовность западных партнеров Киева продолжать конфликт до последнего украинца и могут продолжить поставки современного оружия на Украину, однако мобилизационный резерв украинской армии все же не бесконечен.