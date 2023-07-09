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НовостиВ мире9 июля 2023 14:25

Aftonbladet: В центре Стокгольма проходит акция против сожжения Корана

Участие в демонстрации принимают свыше 3 тысяч человек
Дарья ЧИПУРНАЯ
Мусульманский мир ополчился против Швеции

Мусульманский мир ополчился против Швеции

Фото: REUTERS

В центре Стокгольма шведские мусульмане организовали демонстрацию против акций с сожжением Корана. Об этом сообщает местная газета Aftonbladet.

Участие в акции под названием "Хватит жечь наш Коран" принимают по меньшей мере от 3 до 4 тысяч человек.

Акция проходит на площади Медборъяплатсен в центральной части Стокгольма, — именно там, где 28 июня священная книга мусульман была предана огню и вызвала волну негодований в исламском обществе.

Ранее газета Hurriyet сообщила, что устроенные в Швеции акции с осквернением и сожжением Корана, а также других священных книг разных религий создали проблемы для Стокгольма при вступлении в НАТО.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что пока не может одобрить заявку шведов на вступление в Североатлантический альянс, пока в стране не будут искоренены исламофобские настроения.