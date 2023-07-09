Медведев допустил удар по ядерным объектам Украины в случае атак на Смоленскую АЭС

Дмитрий Медведев высказался о потенциальной угрозе Смоленской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия может рассмотреть сценарий с ударом по трем ядерным объектам на Украине, если подтвердится попытка атаки ракетами НАТО Смоленской (Десногорской) атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

В случае, если угроза Смоленской АЭС станет реальной, Медведев предложил рассмотреть вариант с одновременным российским ударом по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе.

"Тут уже нечего стесняться", - заключил Медведев.

Ранее в СМИ появились сообщения о провальной попытке ВСУ атаковать военный аэродром в Калужской области британскими ракетами Storm Shadow. Российская система ПВО сбила украинские ракеты, обломки которых упали в Брянской области.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что киевский режим занят осуществлением плана “по собственному спасению” планомерным разрушением Запорожской АЭС. Инспекторы МАГАТЭ дважды провели проверку на ЗАЭС и не обнаружили там признаков минирования.